Météo : une vague de froid s'installe sur la France, de fortes chutes de neige attendues

Le froid polaire de ce lundi n'est qu'un début. Une vague de froid va s'installer en France à partir du lundi 8 février. En cause : un "vent de nord-est" transportant "une masse d'air froid continental", explique Météo France. Des températures négatives sont attendues dans plusieurs régions du nord du pays et cet épisode sera accompagné d'un vent glacial.

Mercredi et jeudi devraient être les journées les plus froides et le ressenti sera alors encore plus fort que les températures prises à l'abri. "Il faut savoir qu'une température de -5 °C à l'abri donne un ressenti de -12 °C", explique Évelyne Dhéliat.