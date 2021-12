Météo : vers une accalmie dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques après des pluies exceptionnelles

Après la crue, vient l'accalmie. Depuis jeudi, de fortes précipitations touchent une bonne partie de la France, de l'Isère aux Hautes-Pyrénées. Parmi les plus touchés, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont été placés hier en vigilance rouge pour crues par Météo France. Dans le village de Laruns, dans le Béarn, il est tombé 262 millimètres de pluie en deux jours, un record. À l'Est, ce sont les chutes de neige qui ont fait craindre des avalanches dans les Alpes.

Qu'en est-il ce samedi matin ? La situation s'améliore et la décrue est amorcée. Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes sont repassés en vigilance orange ce samedi matin. Ils rejoignent les 7 autres départements - l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, l'Isère, Hautes-Pyrénées, la Haute-Savoie, la Savoie - et l'Andorre, toujours placés en vigilance pour pluie-inondations, risques de crues, neige ou verglas.