Violentes intempéries en Italie : trois morts après une mini-tornade, des orages et de fortes pluies

Les orages et fortes pluies qui ont suivi la vague de chaleur de la semaine ont fait trois morts ce week-end en Italie, dont une jeune femme tuée par une mini-tornade tout près de l'aéroport de Fiumicino à Rome. Inondations éclair, foudre et mini-tornade : après la vague de chaleur de la semaine, de violents événements météorologiques ont touché l'Italie ce weekend, causant la mort de trois personnes, et plusieurs millions d'euros de dégâts.