Week-end de la Pentecôte : encore des averses et des températures un peu fraîches

Mais que fait l’anticyclone ? Celui qui brille par son absence depuis le début du mois ne semble pas encore vouloir s’installer durablement sur notre pays. En conséquence, le ciel s’annonce encore très changeant au cours des prochains jours et notamment pour ce week-end de Pentecôte. Les averses seront donc une fois de plus d’actualité tandis que les températures peineront à remonter avec des valeurs situées 3 à 4°C en dessous des normales de saison.

Après un vendredi marqué par le passage d’une perturbation pluvieuse, la journée de samedi s’annonce plus changeante avec ce ciel partagé entre nuages, éclaircies et averses. Ces dernières s’annoncent plus fréquentes et parfois orageuses en bord de Manche et jusqu’au nord de la Seine. Un vent d’ouest soufflera également assez fort dans une large moitié nord avec des rafales de l’ordre de 60 à 70 km/h. Seule exception : le sud-est du pays avec des régions méditerranéennes qui profiteront d’un ciel très lumineux, à peine voilé par quelques nuages d’altitude.

Dimanche s’annonce comme la plus belle journée de ce week-end prolongé avec un temps sec pour quasiment tout le monde. Quasiment, car la Bretagne verra l’arrivée d’une nouvelle perturbation dans l’après-midi avec de la pluie et du vent au programme. Ailleurs, les éclaircies seront donc présentes, en étant plus larges des Pyrénées aux régions de l’est alors que le ciel se chargera plus à l’ouest, à l’avant de la dégradation bretonne.

Ce temps humide et venté finira par traverser le pays durant la journée de lundi avec des pluies faibles, mais continues, qui s’étireront à la mi-journée de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est. À l’arrière, il s’agira d’un classique ciel de traîne avec une alternance de nuages et d’ondées tandis que de l’instabilité se développera dans le sud-est avec quelques averses orageuses au programme. Tout le monde sera donc logé à la même enseigne.