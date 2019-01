Metz : 50% de déficit d'ensoleillement depuis le début de l'année

Depuis le début du mois de janvier 2019, le soleil n'apparaît qu'une dizaine de minutes par jour à Metz. Bien que les températures soient positives et qu'il ne pleuve pas, il est difficile d'ignorer la grisaille. Une météo qui plombe le moral des Lorrains qui déplorent notamment le manque de vitamine D.



