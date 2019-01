Neige à Beaurevoir : la prudence a été de mise

À Beaurevoir, dans l'Aisne, les habitants on dû prendre leur précaution en restant dans la mesure du possible chez eux. La neige a fait son apparition ce 22 janvier 2019. Avec une température à -3°C, les routes sont glissantes et les transports scolaires ont été suspendus. Il va sans dire que les écoliers, eux, ont un peu profité de cette journée particulière à la maison.



