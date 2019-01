Neige en Île-de-France : les automobilistes sont dans la galère

Des flocons de neige ont commencé à tomber en Île-de-France le 22 janvier 2019. En conséquence, des routes ont été fermées et des lignes d'autobus perturbées. Pour éviter que des véhicules ne se retrouvent coincés, la RN 118 a été fermée à la circulation. Trafic, bouchons et circulation difficile, c'est la galère pour les automobilistes.



