Neige : jusqu'à 10 cm dans les Hauts-de-France

Trois départements ont été maintenus en vigilance orange ce mercredi 30 janvier 2019. L'Aveyron est en alerte neige et verglas. Des risques très importants d'avalanche sont également à prévoir dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Mais c'est dans le Nord du pays que les perturbations ont été les plus importantes ce matin. Dans la région de Lille, les transports scolaires ont été suspendus une grande partie de la journée.



