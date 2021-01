Neige : la Savoie et la Haute-Savoie placées en vigilance orange

Le temps est gris, les précipitations se succèdent... Et c'est parti pour continuer. Ce mardi, Météo France a placé une grande partie de l'est de la France ainsi que les Pyrénées et la Corse en vigilance jaune. En cause : de fortes pluies, d'abondantes chutes de neige engendrant un risque de crues et d'avalanches. La Savoie et la Haute-Savoie, elles, sont sous vigilance orange pour neige et verglas. Mises en place ce mardi à 16h, ces alertes sont valables jusqu'à mercredi, même heure.