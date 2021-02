Météo : neuf départements toujours en vigilance crue, retour du froid et de la neige dimanche

Le temps est toujours perturbé sur une partie du pays ce samedi, premier jour des vacances de la zone A. Dans le Sud-Ouest, l'Ouest et le Nord, plusieurs départements sont toujours concernés par une vigilance orange pour cause de crue et – pour ne rien arranger – de nouvelles précipitations sont prévues ce week-end. Les départements concernés sont : l'Aisne (02), la Charente (16), la Charente Maritime (17), les Landes (40), le Maine-et-Loire (49), l'Oise (60), la Saône-et Loire, la Seine-et-Marne (77) et la Somme (80).

Le bassin de la Charente est désormais le plus touché par la montée des eaux. En Charente Maritime, où l'on attend de nouvelles précipitations ce week-end, le niveau de la Charente continue de monter sur des tronçons du fleuve, notamment entre Angoulême et Saintes, où l'eau s'est invitée dans les maisons. La maison d'arrêt de Saintes (Charente-Maritime) et ses 92 détenus ont même commencé à être évacués "à titre préventif" vendredi après-midi. L'évacuation de ce bâtiment de la fin du XIXe siècle situé en centre-ville, sur la rive droite de la Charente doit "permettre que tous les détenus et le personnel soient en sûreté" dans d'autres établissements proches, a souligné la préfecture de la Charente-Maritime.