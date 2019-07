Normandie : la région la plus ensoleillée depuis le début de l'été

La Normandie prend des allures de Côte d'Azur. Elle a cumulé 176 heures de soleil depuis le début du mois de juillet 2019 et est devenue la région la plus ensoleillée du pays. Un pur bonheur pour les vacanciers, du côté de Cabourg, qui s'adonnent à diverses activités à la plage comme au camping. Une aubaine pour les commerçants qui profitent également du beau temps.



