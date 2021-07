Un nouveau record de chaleur battu en Antarctique

"La péninsule antarctique est l'une des régions de la planète qui se réchauffe le plus rapidement - quasiment trois degrés durant ces cinquante dernières années", a souligné le secrétaire-général de l'OMM Petteri Taalas, ajoutant que "ce nouveau record de température est donc cohérent avec le changement climatique que nous observons".

La nouvelle mesure record va être versée aux archives officielles de l'Organisation météorologique mondiale, qui conservent les mesures extrêmes en termes de météo et de climat comme les températures les plus élevées et les plus basses. La température la plus basse jamais enregistrée sur Terre (-89,2°C) l'a été le 21 juillet 1983 à la station russe Vostok, en Antarctique.