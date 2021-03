Nouvelle-Calédonie : un blessé et des dégâts matériels après le passage du cyclone Niran

"La ville de Nouméa sort du phénomène", a indiqué sur LCI le colonel Frédéric Marchi-Leccia, directeur de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. "On a passé la partie la plus critique sur ce secteur. On a eu effectivement des pointes de vent très élevées dans les deux sens, puisque nous avons traversé l'œil du cyclone. (...) On ne remonte pas de perte humaine, l'essentiel est atteint."

Aucun dégât majeur n'a été répertorié suite à ce cyclone, dont l'intensité a été un peu plus faible que prévu. Le phénomène, peu pluvieux, a surtout généré des vents violents avec des rafales entre 130 et près de 220 km/h selon les premières informations transmises par Météo France Nouvelle-Calédonie. "On a beaucoup de végétaux à terre, des toitures qui ont été emportées et une maison qui s'est effondrée sans faire de victime", a indiqué à LCI le colonel Frédéric Marchi-Leccia.

"Niran a causé de nombreux dégâts au réseau électrique et à la végétation. Ce sont surtout les vents qui ont été violents et destructeurs, les pluies ont concerné les reliefs avec 50 mm au cours des six dernières heures", a confirmé à l'AFP un porte-parole de la sécurité civile. Environ 20.000 personnes sont privées d'électricité. Plusieurs navires se sont échoués sur le littoral. À Nouméa, capitale de cet archipel du Pacifique sud, plus de 400 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement.