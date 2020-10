"On surfait sur la vague" : les images des pêcheurs du Morbihan pris dans la tempête Alex

Le vent a soufflé fort le long du littoral breton au passage de la tempête Alex, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'est engouffré jusque dans les ports, notamment ceux du Morbihan. A l'abri des digues, il fallait donc avoir bien amarré son bateau. Mais pour les marins-pêcheurs et autres professionnels de la mer, c'était simplement une tempête, comme une autre ou presque.

"On l'avait dans le dos, donc on surfait. Quand on l'a dans le nez, c'est différent, c'est plus violent, mais là on surfait sur la vague. On a vu pire. Mais j'aimerais pas y être dans deux ou trois heures", raconte un pêcheur de langoustines de retour dans le port du Croisic vers 3h du matin, juste avant le pic des intempéries. Et de montrer aux correspondants de TF1 les images qu'il a lui-même tournées montrant son bateau à qui Alex avait donné des ailes.