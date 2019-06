Orage à Toulouse : des vents jusqu'à 137 km/h

Les orages du mercredi 19 juin ont été plus violents dans la région de Toulouse. En douze minutes, il y est tombé l'équivalent de quinze jours de pluie, ainsi que d'énormes grêlons accompagnés de rafales de vent atteignant 137 km/h. C'est un record pour la ville, depuis la tempête de décembre 1999. Nos journalistes ont constaté sur place l'ampleur des dégâts.



