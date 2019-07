Orage de grêles dans la Drôme : nouveau coup dur pour les producteurs de noix de Grenoble

Le 6 juillet 2019, un orage de grêles s'est abattu sur le département de la Drôme, faisant des dégâts considérables aussi bien sur les habitations que sur les récoltes. A Saint-Laurent-en-Royans, où on a fait de la noix de Grenoble une spécialité, ce sont des années de récoltes qui ont été perdues. Des noyers de 70 ans sont tombés et ne se relèveront jamais. La production n'étant assurée, les cultivateurs sont obligés de s'arranger avec les banques pour trouver des solutions.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.