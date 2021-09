Orages : 5 départements encore placés en alerte orange

Après la chaleur et le beau temps, les orages. Ce mercredi, l'institut météorologique avait placé près de 32 départements en alerte orange aux orages violents. Les départements concernés étaient : l'Allier, l'Aude, l'Ariège, l'Aveyron, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Nièvre, les Hautes-Pyrénées, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Dans la ville d'Agen on a enregistré un "record absolu" de pluies. L'équivalent de deux mois de précipitations, en trois heures, s'est abattu mercredi soir selon Météo-France, entraînant des inondations. Selon un premier bilan peu avant minuit, aucune victime n'était à déplorer à Agen, une vingtaine de personnes ont été mises en sécurité et quelques unes ont dû être relogées, ont indiqué les pompiers.

En milieu de nuit "l'axe orageux qui a concerné tout particulièrement l'est de l'Aquitaine se décale lentement vers l'est", précise le bulletin, du Gers et de la Haute-Garonne au Lot, "donnant toujours des intensités et des cumuls importants" avec néanmoins des "vagues pluvieuses" qui "faiblissent un peu".