Orages : alerte levée dans tous les départements, des dégâts signalés dans les Ardennes et la Meuse

De fortes précipitations et des dégâts dans le nord du pays.En raison d'un épisode orageux accompagné de grêles et de violentes rafales de ventes, Météo-France avait placé ce mardi matin 18 départements en vigilance orange. Une alerte levée dans tous les départements, après le passage de l'orage en Île-de-France en fin d'après-midi et dans l'Yonne.





Débutant en début d'après-midi, aux environs de 16 heures et pouvant durer jusqu'à 22 heures, selon le bulletin, cette situation fortement orageuse a touché, dans un premier temps, l'Île-de-France et la Bourgogne, avant de s'étendre sur les Hauts-de-France et l'est du Grand-Est.





"Sous les orages les plus violents, on attend de la grêle et des rafales de vent de l'ordre de 90 à 110 km/h, des intensités horaires de pluie de l'ordre de 20 à 30 mm", prévenait l'institut, qui précisait toutefois que "ce passage orageux sera assez bref".