Orages de grêle dans le Rhône-Alpes : des producteurs de fruits et légumes au bord de la faillite

Depuis samedi, les producteurs des fruits et légumes de la région Rhône-Alpes expriment une grande détresse. Certains ont perdu jusqu'à 100 % de leur récolte. Tout s'est joué en quelques minutes quand des averses de grêlons se sont abattues sur leur exploitation. Ce dimanche 16 juin, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume s'est rendu sur place. Il a jugé la situation dramatique et a promis de décréter l'état de catastrophe naturelle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.