Orages de grêle : des dégâts considérables dans le Beaujolais

Dans le Beaujolais, les orages de grêle ont tout ravagé sur leur passage. D'une dimension d'une balle de ping-pong, les grêlons ont réduit à néant 22 hectares de vignes. Une catastrophe qui se produit après une saison déjà compliquée, et à deux semaines seulement des vendanges. A quelques kilomètres de là, des toitures ont également été abîmées et des caves inondées. Du jamais-vu dans la ville.



