Orages et inondations : 2 départements du sud-est en alerte orange

La situation est encore calme en cette fin d'après-midi, avec de rares averses sur le sud de la Provence. Mais cela risque de se gâter rapidement dans le Sud-Est, selon les prévisions de Météo France. L'organisme a placé les départements du Var et des Bouches-du-Rhône en vigilance orange pour orages et pluie-inondation. L'alerte court jusqu'à lundi à 16 heures. En cause, un épisode pluvio-orageux qui s'annonce intense.





Il touchera d'abord les côtes varoises dans la soirée dimanche. "En cours de nuit de dimanche à lundi et lundi matin, des lignes orageuses s'organisent, depuis le littoral jusque dans le centre du Var et débordant dès lundi matin sur l'est des Bouches-du-Rhône. Ces axes orageux peuvent parfois s'immobiliser et produire de forts cumuls de pluie, de l'ordre de 50 à 100 mm en quelques heures", indique Météo France. Outre des éclairs, des chutes de grêle et des fortes rafales de vent pourraient survenir.