Orages et inondations en Espagne : alerte rouge maintenue

JT 13H - Ce 12 septembre 2019, l'Espagne s'est réveillée sous des inondations historiques après une nuit de pluie torrentielle. L'alerte rouge est maintenue dans plusieurs départements du Sud-Est du pays.

Dans la nuit du 11 septembre 2019, de puissants orages ont frappé le Sud-Est de l'Espagne, où l'alerte rouge est maintenue. Des pluies torrentielles ont transformé la route en rivière, dont le courant avait emporté les voitures. Dans certaines villes, des murs se sont également effondrés et des établissements scolaires ont fermé leurs portes. Des centaines de milliers d'enfants se retrouvent ainsi privés de cours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.