Orages et inondations : deux corps retrouvés dans le Var, trois départements du sud en alerte orange

Au moins deux personnes ont été emportées vers la mer par la montée de la rivière Garonnette, à Sainte-Maxime (Var), hier soir, alors qu'elles se trouvaient dans la même voiture. Ce jeudi, la gendarmerie et la préfecture affirment que deux corps ont été retrouvés dans un véhicule sur le toit et à moitié immergé, à une quinzaine de mètres de la plage. La découverte a été faite au débouché du Préconil, le cours d'eau qui traverse la commune et se jette dans la Méditerranée. Au total, cinq véhicules ont d'après les témoignages été emportés à la mer dans la nuit de mercredi à jeudi sur la commune de Sainte-Maxime, a précisé plus tôt dans la matinée le préfet du Var.





"Ça a été très dur on n'a pas pu renter chez nous, le courant était si fort qu'on n'a pas pu ouvrir les portes", a témoigné une sinistrée au micro de LCI ce jeudi matin. "Je n'ai jamais vu ça, c'est inimaginable de vivre ça, honnêtement c'était un choc terrible, panique totale, j'ai vraiment eu peur" a encore raconté une autre, visiblement sous le coup de l'émotion.





Météo-France maintient en alerte orange trois départements ce jeudi matin : la Haute-Corse, la Corse du sud pour pluie-inondation et le Var pour inondation. L'alerte devrait durer jusqu'à midi ce jeudi, indique Météo France dans son dernier bulletin. En revanche, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes ne sont plus concernés par cette vigilance.