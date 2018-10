Orages et inondations : un corps retrouvé dans le Var, trois départements du sud en alerte orange

Au moins une personne a été emportée vers la mer par la montée de la rivière Garonnette, à Sainte-Maxime (Var), hier soir, alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. Ce jeudi, la gendarmerie et la préfecture affirment qu'un corps a été retrouvé dans un véhicule sur le toit et à moitié immergé, à une quinzaine de mètres de la plage. La découverte a été faite au débouché du Préconil, le cours d'eau qui traverse la commune et se jette dans la Méditerranée. Au total, cinq véhicules ont d'après les témoignages été emportés à la mer dans la nuit de mercredi à jeudi sur la commune de Sainte-Maxime, a précisé plus tôt dans la matinée le préfet du Var.





Météo-France maintient en alerte orange trois départements ce jeudi matin : la Haute-Corse, la Corse du sud pour pluie-inondation et le Var pour inondation. L'alerte devrait durer jusqu'à midi ce jeudi, indique Météo France dans son dernier bulletin. En revanche, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes ne sont plus concernés par cette vigilance.