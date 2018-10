Orages et inondations : quatre départements du sud en alerte orange, une personne disparue dans le Var

L'épisode pluvio-orageux se situe actuellement sur la Corse, et sur le pourtour Méditerranéen, du Var à l'est jusqu'au Languedoc à l'ouest. Des cellules orageuses circulent encore près du littoral du Roussillon, et on observe encore de l'activité pluvio-instable sur le Haut Languedoc. En Corse, une cellule orageuse est passée sur Porto-Vecchio donnant plus de 100 mm en moins de deux heures (estimation donnée radar) ; on a aussi relevé 58 mm à Ghisoni.