Orages et pluie-inondation : plus aucun département en alerte orange dans le sud-ouest

Après la chaleur et le beau temps, les orages et les inondations. Jeudi, Météo-France avait annoncé le passage en alerte orange aux orages et pluie-inondation de trois départements du sud-ouest. Les départements concernés étaient : l'Ariège, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne.

Ce vendredi matin, après de fortes pluies jeudi soir, l'institut météorologique a décidé de lever cette alerte.