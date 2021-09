Orages et pluie-inondation : trois départements en alerte orange dans le sud-ouest

Après la chaleur et le beau temps, les orages et les inondations. Jeudi, Météo-France a annoncé le passage en alerte orange aux orages et pluie-inondation de trois départements du sud-ouest. Les départements concernés sont : l'Ariège, la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne.

"Les orages actuellement en cours entre l'Ariège et le Tarn-et-Garonne sont faiblement mobiles et s'accompagnent localement de fortes intensités pouvant atteindre 30 mm à 40 mm d'eau en peu de temps. Les cellules orageuses continuent de se ré-générer et se succèdent sur le Midi-Toulousain. Plus à l'ouest, sur le Gers (département initialement placé en alerte orange, NDLR) les orages commencent à s'estomper et laissent la place à des averses faibles à modérées sur le tiers est du département", note Météo France. "Ce soir, les orages restent nombreux sur les départements placés en vigilance orange en étant localement forts et en s'accompagnant de fortes précipitations", souligne le service de météorologie. "Une accalmie est attendue en deuxième partie de nuit", ajoute-t-il.