Orages : fin de vigilance pour la Loire et la Haute-Loire, 7 départements toujours en orange

En raison des forts orages, accompagnés de grêle et de vents violents, sept départements du centre-est sont placés ce samedi après-midi en vigilance orange, la Loire et Haute-Loire n'étant plus concernées. "Les orages violents avec fortes chutes de grêle rapportées, rafales de vent (105 km/h ont été relevés près de Saint-Etienne) et fortes précipitations (souvent 30 mm en une heure) se décalent progressivement vers l'est. L'amélioration est franche par l'ouest", détaille Météo-France.