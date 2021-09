"L'anticipation fait partie de notre ADN" : comment les pompiers du Gard font face aux orages torrentiels

Ce n'est que vers midi, mardi, que Météo-France a placé le Gard en alerte rouge orages et inondations. Cependant, le sapeur-pompier Eric Agrinier l'assure, la cellule de crise était prête bien avant. Et malgré l'exceptionnelle intensité de l'événement, aucune victime n'est, pour le moment, à déplorer.

Est-ce qu'il y a des solutions pour prévenir un événement d'une telle ampleur ?

De notre côté, en amont, on ne peut agir que sur la préparation. Lorsqu’on a un événement plus ou moins annoncé en avance par le service de Météo-France, suivant les prévisions qu’on reçoit, notre réflexion et notre mode opératoire sont différents. Dans notre formation de sapeur-pompier, la notion d’anticipation fait partie de notre ADN. On essaie de prévoir les événements et de mettre en réflexion tout ce qui peut se passer et donc, de prévoir les moyens susceptibles d’être déployés. Bien évidemment, ces moyens sont différents suivant l’intensité de l'événement, sa durée, suivant les parties du département qui sont touchées... toute cette réflexion peut varier.

Le Gard est habitué des forts épisodes de pluie à cette période, cependant celui-ci est particulièrement intense, et pourtant, aucune victime n'est à déplorer. Cela est-il lié à la gestion de crise mise en place ?

Quand on a plus de 60 treuillages effectués, quand on a plus de 90 missions mises en sécurité ou de sauvetage effectué par le sol, ce n’est pas le fruit du hasard. Il y a certainement une part de chance mais, il y a aussi une part d’organisation et d’anticipation.