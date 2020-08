Orages : 10 départements désormais en vigilance orange

Sont concernés par cette alerte : la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, l'Indre-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Haute-Vienne et la Dordogne. Dans son bulletin, le service météorologie et climatologie met en garde contre cet épisode qui s'accompagnera "(de) fortes intensités pluvieuses, (de) violentes rafales, (d'une) forte activité électrique et (d'un) risque de grêle".

Alors que des perturbations déjà actives touchaient la Bretagne et la façade atlantique ce samedi soir, Météo France prévient que, la nuit prochaine, "un système orageux mobile abordera la côte atlantique et s'enfoncera rapidement sur le sud des Pays-de-Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le Centre".

"À son passage, on attend une forte activité électrique, de violentes rafales de vent, souvent comprises entre 80 et 100 km/h voire très localement un peu plus, de fortes intensités pluvieuses (cumuls de pluies ponctuels entre 30 et 40 mm tombant généralement en moins d'une heure) et un risque de grêle."