Orages : une coulée de boue coupe la ligne TGV Paris-Milan jusqu'au 31 juillet

Suite à une coulée de boue survenue dans la soirée du mardi 2 juillet entre Modane et Saint-Jean-de-Maurienne, la circulation des trains a été immédiatement interrompue sur la ligne TGV qui relie Paris à Milan, en Italie. Cette interruption va durer jusqu'au 31 juillet, a indiqué ce mercredi la SNCF dans un communiqué.





Cette coulée de boue massive s'est formée vers 20H00 a indiqué la préfecture à l'AFP. Circulent sur cette ligne, a souligné une porte-parole de la SNCF, des TGV entre Paris et Milan, des trains Thello italiens, des TER régionaux et de nombreux trains de fret entre la France et l'Italie.





Ainsi, dans la soirée, un train de fret italien devant entrer en France a été rapatrié sur Milan, et un train Thello qui devait passer dans la zone après 21H00 a également été arrêté à Dijon, a indiqué la SNCF. Ceux d'un TER en direction de Chambéry ont été acheminés en bus.