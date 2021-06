Violents orages sur une partie de la France : des trombes d'eau causent des bouchons à Paris

Le ciel gronde et se déchire après la vague de chaleur. Après un début de semaine qui sentait bon l'été, avec un thermomètre qui a souvent flirté avec les 30°C dans plusieurs régions, la situation s'est nettement dégradée, ce vendredi 4 juin, avec de fréquents orages et une baisse de quelques degrés des températures. Du Val-de-Loire vers la Normandie, en passant par l'Île-de-France, un premier front orageux a éclaté au milieu de la nuit. Après une accalmie, il gagne du terrain depuis le début de la matinée.

Après avoir stagné une partie de la matinée, les perturbations vont remonter vers le Nord, tout en se décalant progressivement vers l'Est du pays. Les orages pourront être forts par endroits. Ils seront accompagnés de pluies intenses, de vents et, occasionnellement, de grêles. Cela pourrait provoquer quelques inondations, comme cela a été le cas en Seine-et-Marne mercredi 2 et jeudi 3 juin.

De la Bretagne et du Pays de Loire jusqu'au Cotentin, un temps plus variable avec de belles éclaircies, mais plus frais que ces derniers jours, va s'installer pendant la matinée. Du pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes et au Jura, les périodes ensoleillées domineront une bonne partie de la journée, hormis sur le relief de l'Est, où les nuages et averses deviendront plus nombreux au cours de l'après-midi.