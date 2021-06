Orages violents : plus aucun département en vigilance orange

Et pour ce week-end, le temps restera orageux, en particulier dans l’est et le sud-est. Vous l’avez donc compris : cap à l’ouest si vous cherchez un temps sec et ensoleillé ! Samedi, des averses orageuses pourront se déclencher dans toute la moitié est et jusqu’aux Pyrénées, en passant par les régions méditerranéennes. Dimanche, les éclaircies de l’ouest pousseront jusqu’aux Hauts-de-France, à la région parisienne et la Champagne. Des Pyrénées à l’est en revanche, ondées et coups de tonnerre resteront d’actualité avec une instabilité probablement plus marquée des Alpes à la Corse. Comptez de 21 à 25 °C au nord et de 20 à 27 °C au sud.