Ouragan Dorian : évacuation d'urgence à Palm Beach

L'ouragan Dorian continue sa course et ne devrait pas tarder à atteindre les côtes américaines. A Palm Beach, l'ordre d'évacuation a été donné dans la soirée du 1er septembre 2019. Près de 200 habitants se réfugient dans un centre d'hébergement d'urgence où 5 200 lits seront disponibles dans les prochains jours. D'importantes inondations sont par ailleurs attendues le long du littoral avec des vagues de deux mètres et des vents soufflant à 120 km/h.



