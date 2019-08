Ouragan Dorian : les Bahamas et la Floride se préparent à son arrivée

L'inquiétude grandit aux Bahamas, aux Etats-Unis, en vue de l'arrivée de l'ouragan Dorian ce 31 août 2019. La population se prépare en faisant des réserves de nourriture et en renforçant les habitations. Vu du ciel, Dorian paraît "monstrueux" et progresse à 17 km/h, avec des vents pouvant atteindre les 220 km/h. L'ouragan, passé en catégorie 4, devrait toucher la Floride le 2 septembre. Beaucoup ont préféré fuir avant son arrivée.



