Ouragan Dorian : une aventure "terrifiante" pour les sinistrés des Bahamas

JT 13H - Le bilan provisoire fait état de sept morts après le passage de l'ouragan Dorian aux Bahamas. Pour les sinistrés, c'est un miracle s'ils y ont survécu.

L'ouragan Dorian est passé de catégorie 5 à 2 en touchant les côtes américaines. Mais avant cela, il a fait des ravages aux Bahamas pendant plusieurs heures. Les destructions, dues à son passage, n'ont épargné que les bâtiments les plus solides, laissant le reste à l'état de ruine. Les sinistrés, eux, ont le sentiment d'avoir miraculeusement survécu à l'ouragan le plus puissant enregistré depuis 1935 dans l'Atlantique.



