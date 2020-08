L'ouragan Isaias frappe les côtes américaines, les autorités craignent des pluies meurtrières

Face à cette menace, le président Donald Trump a annoncé avoir déclaré l'état d'urgence pour la Floride et les deux Carolines afin de libérer des fonds fédéraux. "Tout le monde doit rester vigilant", a-t-il averti lors d'une conférence de presse. "J'encourage tout le monde à suivre les directives des autorités locales et des Etats", a-t-il ajouté.

L’ouragan arrive alors, comme de nombreux Etats du sud et de l'ouest des Etats-Unis, les Caroline du Sud et du Nord font face depuis plusieurs semaines à une recrudescence de la pandémie de Covid-19. "En Caroline du Nord, nous savons en gros quoi faire", comme ne pas conduire sur les routes inondées, s'abriter dans un endroit sûr et préparer un kit d'urgence, a déclaré au cours du week-end le gouverneur de cet Etat, Roy Cooper. "Mais cette fois, mettez aussi vos masques et désinfectants pour les mains dans votre kit et n'oubliez pas de respecter la distanciation" physique, a-t-il ajouté.