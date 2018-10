Michael, Kirk, Florence… Qui décide du nom des tempêtes et des ouragans ?

Kirk dans les Antilles, Florence ou Michael aux Etats-Unis. Chaque année, tempêtes et ouragans s’enchaînent aux quatre coins du monde et chacun possède son nom, plus ou moins mémorable selon les événements. Et ils ne sont pas choisis pour autant au hasard. Tout suit un ordre bien organisé, par ordre alphabétique. Cependant, la liste n’est pas la même pour tous les pays.





Les noms des tempêtes sont donnés selon une liste précise, établie par le National Hurricane Center de Miami (Floride) en 1953.





Pour les tempêtes naissant dans l’Atlantique, six listes sont établies et utilisées année après année. Elles contiennent chacune 21 prénoms par ordre alphabétique qui seront attribués à chaque phénomène. La liste de 2017 sera ainsi réutilisée en 2023. Au cas où une année connaîtrait plus de 21 phénomènes, car cela concerne même les moins violents, on attribue ensuite comme nom une lettre de l’alphabet grec (Alpha, Beta, Gamma, etc.).