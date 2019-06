Paris : en attendant la canicule, le beau temps ravit les touristes

Le soleil procure du bonheur aux touristes en vacance dans la capitale. La chaleur avoisine les 29°C ce matin du 25 juin 2019 et reste encore supportable. L'inquiétude réside sur les prochains jours où une canicule est attendue, avec une température annoncée à plus de 35°C.



