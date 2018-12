Pays basque : température douce rime avec douceur de vivre

En 2018, la moyenne des températures se situe au-dessus de la normale, soit plus 1,5 degré. Pour la dernière fois de l'automne, le soleil illumine la baie de Saint-Jean-de-Luz. Au Pays basque, les habitants profitent d'une météo clémente et se baignent comme au printemps. Dans la cité luzienne, les couleurs de Noël habillent les rues et les commerces. À l'approche des fêtes, les enfants du centre de loisirs de Ciboure ne tiennent plus en place.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.