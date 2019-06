Pic de chaleur : 40°C à Ajaccio

Une température de 40.1°C a été enregistrée ce vendredi dans les rues d'Ajaccio. C'est un record absolu pour un mois de juin. Les autorités avaient anticipé cette vague de chaleur doublée d'un sirocco. Elles ont dépêché deux Canadair pour renforcer leur dispositif de lutte contre les incendies. Les écoles primaires et maternelles ont également été fermées durant toute la journée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.