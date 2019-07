Pignan : les habitants s'accommodent aux températures élevées

A chacun ses armes pour affronter cette période de forte chaleur. Les températures ont atteint les 28°C dans la matinée de ce 5 juillet 2019 à Pignan, dans l'Hérault. Dans la circonscription, les rues ensoleillées restent désertes et les fruits sont protégés du soleil sur les étals des marchés. Heureusement, le mercure devrait baisser dans les prochains jours dans le Sud.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.