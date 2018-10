Pluie et inondations : alerte orange levée dans nord-ouest

Après un intense épisode pluvieux, le Calvados et l'Orne, puis la Seine-Maritime et l'Eure ne sont plus en vigilance orange pluie et inondations. Toutefois, le temps dimanche sera pluvieux, notamment sur le quart sud-ouest du pays et sur la Normandie. La zone est d'ailleurs classé jaune par Météo-France. Les pluies deviendront faibles et éparses et quelques éclaircies réapparaitront même près de la Manche et jusqu'à l'Alsace.





Sur le quart sud-ouest, la journée s'annonce bien maussade sous des pluies plus régulières l'après-midi et assez copieuses sur les Pyrénées-Atlantiques. Il neigera même à partir de 1.800 m d'altitude sur les Pyrénées. Dans le sud-est, des pluies passagèrement soutenues et orageuses s'attarderont entre la vallée du Rhône, le Jura, les Alpes et la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, le temps s'améliorera du Lyonnais à la Provence mais des averses localement orageuses traverseront encore le massif alpin et les Alpes-Maritimes jusqu'au littoral. L'institut météorologique conseille de rester attentif si vous pratiquez des activités en extérieur.





Le matin, il fera entre 8 et 12 degrés en général. Les températures maximales seront en baisse sensible par rapport à la veille avec 14 à 18 degrés, 19 à 22 près de la Méditerranée, comme sur l'extrême nord-est, localement 23 en plaine d'Alsace.