Pourquoi la canicule de juin sera-t-elle plus éprouvante que celle de 2003 ?

Si cette canicule de fin juin 2019 ne sera pas aussi longue que 2003 (elle avait atteint 12 à 18 jours selon les régions), il s’agit de la première canicule de l’été, par définition plus éprouvante qu’une vague de chaleur qui se déroulerait fin juillet ou au cours du mois d’août. Cela s’explique par la non-préparation de nos organismes à ces températures extrêmes, d’autant plus qu’elles interviennent après un printemps plutôt frais et humide. Plus concrètement, si un sportif pratique des épreuves physiques intenses, il souffrira bien plus s’il ne s’entraîne pas un minimum auparavant. Pour cette canicule, c’est la même chose : les organismes fatigueront davantage.