Météo estivale pour quasiment tout le monde ce week-end, des pointes à 32°C attendues !

Si la journée de vendredi s'annonce encore maussade et fraîche de l'Atlantique au centre-est, le temps sera radicalement différent ce week-end et dès samedi, avec un ciel dégagé dans les régions méridionales et plus largement au sud d'une ligne s'étirant de Nantes à Besançon, en passant par Orléans. Plus au nord, la météo sera plus changeante avec de belles éclaircies attendues du golfe du Morbihan jusqu'à l'Alsace tandis que quelques averses pourront se déclencher ailleurs, et notamment du Finistère à la Champagne. Il s'agira même de pluies continues des Flandres aux Ardennes avec un vent de sud-ouest assez fort en bord de Manche et sur le littoral de la mer du Nord, avec des rafales de l'ordre de 60 à 80 km/h.

Dimanche, le soleil brillera sans l'ombre d'un nuage sur une large moitié est et jusqu'à la vallée de la Garonne. Plus à l'ouest, les nuages commenceront à se développer et à se multiplier dans une atmosphère devenant lourde et orageuse. En cours d'après-midi, quelques ondées, voire coups de tonnerre pourront ainsi se déclencher ici ou là, ne remettant pas encore en cause l'impression de beau temps. Quelques passages nuageux supplémentaires sont également attendus dans le golfe du Lion, apportés par un vent marin. De puissantes rafales de secteur sud concerneront également les cimes pyrénéennes et les vallées du centre-est avec des valeurs pouvant atteindre les 100 km/h.