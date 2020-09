EN DIRECT - Orages "extrêmes" en cours dans le Sud-Est : le Gard en alerte rouge et 5 départements en orange, une personne disparue

INTEMPÉRIES - De violents orages frappent le sud-est de la France ce samedi provoquant des crues brutales des cours d'eau après des mois de sécheresse. Cinq départements sont en vigilance orange mais c'est dans le Gard que la situation est la plus préoccupante. Le département est en alerte rouge.

Live UNE PERSONNE PORTÉE DISPARUE

Dans le secteur de Pont-d'Hérault, une personne portée disparue était toujours recherchée. "Une personne à bord de son véhicule, un véhicule de tourisme classique, aurait été vue par des témoins emportée par un courant d'eau assez important (...). Les reconnaissances se poursuivent", y compris par hélicoptère, a déclaré le responsable communication des sapeurs-pompiers du Gard, Eric Agrinier, sur BFMTV. 5 DEPARTEMENTS EN ORANGE, LE GARD EN ROUGE

En plus de La Lozère et de l'Hérault, placés dès ce matin en vigilance orange aux orages, pluie-inondations et crues. S'y ajoutent les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritime. Le Gard est, quant à lui, toujours placé en vigilance rouge. 21:41 LES PRÉVISIONS DE MÉTÉO FRANCE POUR LE GARD

Le département demeure en vigilante rouge absolue pluies et inondations ainsi que crues, pour toute la soirée et une bonne partie de la nuit. Sur les Cévennes et le piémont gardois, on attend encore des cumuls de 100 à 150 mm d'ici la seconde partie de nuit de samedi à dimanche.

Sur l'ensemble de l'épisode (du samedi 03 heures au dimanche 03 heures), les cumuls attendus sont de :

- 40 à 80 mm en Lozère, hors Cévennes;

- 70 à 120 mm dans les plaines de l'Hérault et du Gard;

- 100 à 200 mm sur le piémont gardois et les hauteurs de l'Hérault;

- 350 à 550 mm dans les Cévennes, localement plus dans les Cévennes gardoises.

"Dans ce contexte, il est impératif de limiter ses déplacements : la population est très fortement appelée à rester à domicile", rappelle la préfecture du Gard. 21:38 MOYENS MIS EN OEUVRE

La Sécurité civile dénombre les moyens déployés sur le terrain. 21:23 VIDÉO

Plusieurs centaines de pompiers mobilisés pour évacuer les habitants VIDÉO - Les images spectaculaires des inondations suite à la crue du Gardon 21:15 21:03 UNE PERSONNE PORTÉE DISPARUE

Depuis la mi-journée, les habitants du Gard et de l'Hérault filme la violence des crues. Voici quelques unes de ces images particulièrement impressionnantes. 20:19 CUMULS

Voici les cumuls de précipitation attendus pendant cet épisode par Météo France. (du samedi 03 heures au dimanche 03 heures). Ils sont exceptionnels sur les Cévennes (surtout dans la partie gardoise) et très conséquents ailleurs.

On attend :

- 50 à 80 mm en Lozère, hors Cévennes;

- 80 à 120 mm dans les plaines de l'Hérault et du Gard;

- 150 à 200 mm sur le piémont gardois et les hauteurs de l'Hérault;

- 350 à 550 mm dans les Cévennes, localement plus. 20:18 QUE S'EST IL PASSÉ ?

Evelyne Dhéliat vous explique le phénomène de "l'épisode cévenol" qui a provoqué ces violentes crues ce samedi. 20:17 VU DU CIEL : LE GARDON A TOUT INONDÉ

Un de nos journalistes a pu filmer les zones inondées par le Gardon. Des images exclusives. 20:13 L'HERAULT SORT DE SON LIT : LES HABITANTS PRIS PAR SURPRISE

Une de nos équipes a suivi les secours et rencontré les sinistrés surpris par la montée brutale des eaux de l'Hérault. Regardez leur témoignage. 20:12 METEO : LES PREVISIONS DE LA SOIREE ET DE LA NUIT

"En soirée de samedi et première partie nuit de samedi à dimanche, cet épisode fortement orageux et pluvieux se réactivera, en touchant cette fois-ci autant les plaines que le relief, notamment l'Est de l'Hérault et une large moitié Ouest du Gard", prévient ce soir Météo France. "Des cumuls de 80 à 120 mm en peu de temps sont possibles par endroits, avec de la grêle et de fortes rafales de vent. La partie Nord-Ouest de la Lozère sera davantage épargnée. En deuxième partie de nuit de samedi à dimanche, les orages les plus forts se décalent en direction des Bouches-du-Rhône. A noter que sur les Cévennes, on attend encore des cumuls de 100 à 200 mm d'ici la seconde partie de nuit de samedi à dimanche." 19:06 POINT DE SITUATION

Valleraugue, dans les Cévennes, figure également parmi les localités "les plus touchées" du département avec une communication coupée, les réseaux radios et téléphones étant "tombés", précise la préfecture. Elle précise que 450 mm de pluies ont été enregistrés en douze heure. Le record date du 27 septembre 1900 avec 980 mm en dix heures.

A Saint-Jean-du-Gard, le niveau du Gardon identique à celui enregistré lors des fortes pluies de 2002, a provoqué l'inondation des casernes des pompiers et de la gendarmerie qui se trouvent elles aussi sans liaison téléphonique et radio. Au total, cinq sauvetages ont été réalisés, dont deux par hélicoptère.

Quelque 200 personnes ont été mises en sécurité sur la commune de Valleraugue et autant à Saint-Jean-du Gard.

Mais les autorités s'inquiètent surtout d'une deuxième vague avec une reprise de l'épisode pluvieux à partir de 21H00, selon la préfecture. Les fortes précipitations pourraient atteindre "des cumuls de 250 mm localement". 18:30 ANDUZE

Au moins 1m d'eau dans le centre d'Anduze. les pompiers du Gard en interention 18:18 17:59 LE PONT DU GARD FERME AU PUBLIC

En raison de l'alerte météo en cours et du risque important du crue du gardon, le Site du Pont du Gard sera fermé au public ce dimanche 20 septembre. Les visites et animations prévues dans le cadre des Journées du Patrimoine sont par conséquent toutes annulées. 17:57 NIMES FERME SES BARS A MINUIT

La Préfecture du Gard annonce la fermeture des bars et restaurants à minuit ce samedi soir à Nîmes en raison du risque météorologique. 17:55 CRUE A SAINT-JEAN-DU-GARD

Stupeur et consternation dans le Gard à la suite de ce violent épisode cévenol. VIDÉO - Quand les habitants filment les crues éclairs dans le Gard 17:32 DES CUMULS D'EAU IMPRESSIONNANTS

706 mm de pluie depuis le milieu de nuit dernière à Valleraugue dans le Gard, indique l'Observatoire Keraunos. Quatre cumuls horaires dépassent les 100 mm, ce qui est exceptionnel. 17:30 ANDUZE : UN RESTAURANT TOTALEMENT INONDE

Au moins 1 mètre d’eau recouvre un restaurant d'Anduze, suite à la crue du Gardon. 17:27 BAISSE DE L'ACTIVITE ELECTRIQUE

Selon l'Observatoire Keraunos, on commence à observer une baisse de l'activité électrique sur le Gard avec seulement 150 éclairs depuis 15 h sur le département, alors qu'on dépassait les 2000 en 1 h au pic de l'activité. 17:25 LAROQUE SOUS LES EAUX

Le pic est en cours, les bas quartiers sont inondés après la crue de l'Hérault. 17:22 MAISONS INONDEES A LAROQUE

L'Hérault en crue s'écoule dans le village de Laroque. 17:19 LE GARDON EN FURIE

À Anduze le pont principal a été coupé à la circulation en début d'après-midi. Une mesure de prudence face à la montée du Gardon. 17:15 LES INONDATIONS NE FAIBLISSENT PAS

L'onde de crue du Gardon d'Anduze continue de se propager. 17:00 LES POMPIERS DE L'HERAULT EN RENFORT

Les pompiers de l'Hérault ont envoyé dans le Gard deux groupes d'appui inondation avec des spécialistes du sauvetage aquatique soit une quarantaine d'hommes. Le Dragon 34 et deux sauveteurs en eaux vives sont engagés sur le secteur de Valleraugue et du Vigan. 16:58 "TOUT LE MONDE A ÉTÉ PRIS DE VITESSE"

"Tout le monde a été pris de vitesse. Le Gardon est monté d'environ 5 m en l'espace d'1/4 d'h", explique le maire de St Jean du Gard Michel Ruas sur LCI. L'élu indique par ailleurs qu'"il y a pas mal de dégâts matériels à déplorer". "Un gros dispositif a été déployé de la part des pompiers pour porter secours à la population mais la situation est pour l'instant maîtrisée", a-t-il ajouté. 16:51 ANDUZE

Une autre vidéo du camion emporté par la crue. 16:45 5 DEPARTEMENTS EN ORANGE, LE GARD EN ROUGE

Selon le Midi Libre, une conductrice est portée disparue à Pont d'Hérault. Son véhicule aurait été emporté par la crue. 16:19 UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE

Guillaume Woznica, notre spécialiste météo, décrypte la situation "exceptionnelle" en cours sur le nord du Gard. 16:18 LES MOYENS ENGAGÉS DANS LE GARD

Voici en détail les secours engagés actuellement dans le Gard.

- plus de 200 sapeurs-pompiers du Gard (30) et départements voisins (11, 12, 84, 13, 34 et marins pompiers de Marseille) - 4 groupes de sauvetage en vive - 2 groupes d'assistance inondation - 3 hélicoptères dragons de la sécurité civile (131, 34, 83) - 1 hélicoptère de la Gendarmerie Nationale. 16:13 UN EPISODE BEAUCOUP PLUS PUISSANT QUE PRÉVU

Il est tombé 690 mm à Valleraugue et la pluie tombe toujours. C'est beaucoup plus que ce qu'indiquaient les prévisions. 16:04 GÉRALD DARMANIN

Le ministre de l'Intérieur vient d'exprimer son soutien aux pompiers du Gard et rappelé les messages de vigilance. Il se rendra sur place demain. 16:03 300 POMPIERS MOBILISÉS

Deux secteurs sont particulièrement touchés par les intempéries dans le Gard : Valleraugue et la vallée borgne, dans le secteur de St Jean du Gard et Anduze. 15:51 UN CAMION FLOTTE DANS LE GARDON D'ANDUZE 15:50 QU'EST CE QU'UN EPISODE CEVENOL

C'est la première fois cette année que le Gard subit une épisode cevenol. Comment expliquer ce phénomène ? Voici les explications. Il frappe à nouveau le sud-est : qu'est-ce qu'un épisode cévenol? 15:37 LA CRUE DEFERLE À SAINT-JEAN-DU-GARD 15:36 12.000 ECLAIRS DEPUIS CE MATIN 15:35 GARDON D'ANDUZE

Le Gardon d'Anduze est monté de 6 mètres en 2heures. La rivière est passée d'un cours d'eau à sec à un violent torrent. 15:33 LA CRUE ECLAIR DE L'ARBOUX 15:32 L'HÉRAULT SORT DE SON LIT

La rivière est montée de 5 mètres en quelques heures. 15:31 CUMULS DE PLUIE

Voici les derniers cumuls de pluie relevé à 15h 15:30 VALLERAUGUE

Il est tombé plus de 600 mm de pluie en quelques heures sur la commune. 15:29 L'ONDE DE CRUE

Voici l'onde de crue déferlant à Anduze en fin de matinée. 15:27 15:27 POINT DE SITUATION A 15h

Le relief des Cévennes est concerné par de fortes pluies orageuses, avec des cumuls atteignant déjà entre 200 à 350 mm. Depuis la fin de nuit dernière, les cumuls observés sont de 152 mm au Caylar (Hérault), 321 mm au Vigan (Gard) et 227 mm à Bassurels (Lozère).

Le département du Gard est en vigilance Rouge Crues. 15:26 15:25 ALERTE METEO

Ce samedi et jusqu'en court de nuit, un épisode de fortes pluies cévenoles doublé de forts orages s'abat sur le Languedoc. Les cumuls de pluie sont exceptionnels notamment sur le nord du Gard où le gardon d'Anduze subit une crue majeure. Suivez les dernières informations dans ce direct.

La vigilance doit être de mise ce samedi 19 septembre sur une partie du sud de la France. Les autorités recommandent aux habitants d'éviter d'emprunter les routes secondaires de plusieurs départements en raison des pluies diluviennes. Météo France a placé l'Hérault, mais aussi la Lozère, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes en alerte orange. Les orages vont en effet se décaler vers la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans la nuit. Mais depuis le début d'après-midi c'est la situation dans le Gard qui est la plus préoccupante. Météo France a placé le département en vigilance rouge en raison de la crue majeure du Gardon d'Anduze. Les cumuls de pluie sont déjà considérables par endroit et les crues d'autant plus subites qu'elles ont lieu sur des sols asséchés après des mois d'absence de pluie. A St-Jean-du-Gard, le niveau du Gardon est passé de 0,43 cm à 10h40 à... 5,70m à 12h35 ! L'onde de crue est impressionnante. Des cumuls de pluies exceptionnels touchent actuellement le nord-ouest du département avec déjà près de 300 mm relevés au Vigan et 666 mm à Valleraugue. Une situation d'autant plus préoccupante que la ligne d'orages est stationnaire. Suivez dans le live ci dessous les dernières informations sur la situation en cours ainsi que les prévisions de Météo France

Un camion a même été emporté par les eaux à Anduze.

Dans la commune, l'arrivée de l'onde de crue a été filmée telle une vague déferlant dans le lit du fleuve.

Un peu plus tôt, c'est l'Hérault qui a brutalement débordé. Son niveau est monté de 5m en seulement quelques heures (voir la vidéo en tête de cet article).

"Avec la persistance des remontées pluvio-orageuses toute la journée et en première partie de nuit de samedi à dimanche, les cumuls attendus sur l'épisode (du samedi 03 heures au dimanche 00 heures) sont conséquents", prévient encore Météo France. On attend : - 50 à 80 mm en Lozère, hors Cévennes; - 70 à 100 mm dans les plaines de l'Hérault; - 90 à 150 mm sur le piémont gardois et les hauteurs de l'Hérault; - 150 à 200 mm dans les Cévennes, ponctuellement plus sous un orage plus virulent.

Temps instable sur une grande partie du pays

Plus largement, le temps sera instable sur une grande partie du pays samedi, pluies ou averses orageuses devant traverser l'ouest, de la Bretagne et de la Basse-Normandie à l'Aquitaine, l'Occitanie et l'Auvergne. Elles seront plus fréquentes l'après-midi. De la Haute-Normandie et de l'Ile-de-France à la Bourgogne Franche-Comté et en vallée du Rhône, après quelques pluies en début de journée, le ciel redeviendra temporairement plus lumineux. Des averses orageuses se déclencheront plutôt en fin de journée sur ces régions. L'instabilité se déclenchera plus rapidement dans l'après-midi sur le massif alpin.

Les températures minimales seront comprises entre 10 et 15 degrés des Hauts de France à l'Alsace, entre 15 et 19 sur le reste du pays, localement 20 à 22 en bord de Méditerranée. Les maximales atteindront encore 28 à 31 degrés de la région parisienne et de la Champagne au Centre et à l'Auvergne Rhône-Alpes. Il fera entre 24 et 28 degrés en général sur le reste du pays, 20 à 24 sur la pointe bretonne et les côtes de Manche.