Météo : la tempête Fabien annoncée pour ce week-end avec de nouvelles pluies

Ce samedi matin verra un retour au calme très temporaire avec un temps sec et plus ou moins ensoleillé. Pour profiter des plus larges éclaircies, il faudra se diriger vers le pourtour méditerranéen. Seule la Corse conservera un ciel chaotique avec des averses dans une ambiance encore très ventée puisque les rafales atteindront 100 km/h. De bonnes bourrasques concerneront également les côtes de l’ouest avec des pointes à 70 km/h. Elles se renforceront nettement durant l’après-midi, atteignant alors dans la moitié ouest 80 km/h et même 100 km/h dans les terres bretonnes. Sur le littoral, les 100 km/h pourront être dépassés sur les caps exposés. Ce vent turbulent s’accompagnera d’une nouvelle perturbation active avec des pluies copieuses à son passage. Plus on se dirigera vers l’est, plus le soleil brillera, y compris en Corse, mais avec beaucoup de vent.

La nuit de samedi à dimanche est donc surveillée de près en raison du creusement d’une dépression dans l’ouest. Baptisée Fabien, elle générera une tempête sur le littoral atlantique, en Nouvelle-Aquitaine et sur une partie de l’Occitanie. Les rafales pourront alors atteindre 120 à 140 km/h sur les côtes et 100 à 110 km/h dans les terres, parfois 120 km/h sur le relief et vers le Roussillon. Dimanche matin, les vents tempétueux se décaleront vers les régions méditerranéennes avec des pointes à 110-120 km/h sur les côtes et 140 à 160 km/h sur les caps exposés de la Corse. Une vigilance orange sera émise par Météo-France samedi matin.