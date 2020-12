Météo : enneigement remarquable en moyenne montagne mais tiendra-t-il jusqu'à Noël ?

Une météo humide et froide quelques semaines avant Noël : c'est le souhait de tous les professionnels de la montagne pour s'assurer un bon début de saison hivernale mais cette année, la situation est bien différente à cause du Covid. Si la neige est au rendez-vous (quasiment) partout et à toutes les altitudes, les restrictions en vigueur - règle des 20 km pour se déplacer, bars et restaurants fermés, remontées mécaniques à l'arrêt - ne permettent pas de lancer la saison. Une situation d'autant plus frustrante que les quantités de neige sont remarquables à moyenne altitude, certains massifs connaissant même une première quinzaine de décembre record !

Avec les précipitations récurrentes de ces derniers jours et grâce au froid qui a abaissé la limite pluie-neige parfois en dessous de 500 mètres d’altitude, la neige est tombée en abondance sur tous les reliefs. C’est particulièrement remarquable sur les Vosges et le Jura avec une quarantaine de centimètres en moyenne à 1200 m d’altitude et encore plus sur le Massif Central avec 70 cm relevés ! Pour ces massifs, il s’agit du début d’hiver le plus enneigé depuis au moins 2016. C’est en revanche un peu plus inégal dans les Alpes et les Pyrénées dont la partie occidentale est la plus enneigée avec près d’un mètre de neige cumulée. Malgré le contexte sanitaire, cet enneigement conséquent à moyenne altitude constitue une bonne nouvelle à l’approche des vacances de Noël pour la pratique du ski de fond ou des raquettes sur les domaines nordiques car elle ne nécessite pas l’utilisation des remontées mécaniques.

La situation est toutefois bien différente à plus haute altitude car le mois de novembre a été particulièrement anticyclonique et a ainsi apporté peu de précipitations. Or, cette période est normalement propice aux chutes de neige en haute montagne, ce qui explique le déficit de neige constaté dans l'est des Pyrénées et surtout l'arc alpin, au-dessus de 2300 mètres d'altitude. À la station des Écrins située à 2970 m, il est actuellement relevé une couche de l'ordre de 80 cm lorsqu'habituellement à cette période de l'année, le cumul dépasse déjà largement le mètre. Mais pas de panique, la situation va vite se rétablir ces prochains jours avec plusieurs perturbations actives attendues.