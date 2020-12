Vers une fin d’année hivernale ? Découvrez la météo pour les vacances de Noël

Les années se suivent et se ressemblent… Ces vacances de Noël débuteront dans une douceur généralisée avec un flux d’ouest à sud-ouest bien installé sur l’Europe occidentale. Cela fait désormais 10 ans que la France n’a pas connu de Noël blanc. Depuis, ce sont surtout la pluie, le vent et des températures supérieures aux normales de saison qui dominent à la fin du mois décembre. Mais pour cette année, particulière à plus d’un titre, la situation sera un peu différente avec un changement de temps prévu entre le 24 et le 25 décembre, marquant alors le retour de conditions hivernales… De quoi espérer un Noël blanc, au moins en montagne !

En début de semaine prochaine, la douceur s’accentuera encore avec un mercure dépassant partout la barre des 10°C l’après-midi. Mardi s’annonce comme la journée la plus douce de cette fin d’année avec de 14 à 18°C dans la plupart des régions, un niveau supérieur de 6 à 10°C aux valeurs de saison. Cette grande douceur s’accompagnera d’une vaste perturbation pluvieuse et venteuse concernant les trois quarts du pays lundi et ondulant dans les régions de la moitié nord entre mardi et mercredi. Cette journée marquera d’ailleurs le début du changement de temps avec un vent s’orientant au nord-ouest puis au nord, apportant de l’air de plus en plus froid. Il s’installera mercredi sur un tiers nord avec un mercure ne dépassant plus 5 à 7°C au meilleur de l’après-midi.

Avant le retour de l’hiver, la météo sera une nouvelle fois automnale avec le passage d’une perturbation atlantique pour ce premier week-end des vacances. Elle apportera des pluies dans une large moitié ouest samedi, avec du vent en bord de Manche. D’autres précipitations plus marquées remonteront de Méditerranée en direction du Languedoc alors que le soleil s’imposera ailleurs. Dimanche, le front se décalera vers l’est, donnant de la pluie en plaine et de la neige en montagne, au-dessus de 1400 à 1700 mètres d’altitude. Les autres régions retrouveront quant à elles des éclaircies parfois belles. Les températures se maintiendront à un haut niveau avec des valeurs situées 3 à 6°C au-dessus des normales de saison.

Cette baisse des températures se poursuivra jeudi 24 et surtout vendredi, jour de Noël. Il ne faudra pas alors espérer plus de 0 à 2°C dans l’est l’après-midi du 25 et de 4 à 7°C dans les autres régions. Ce refroidissement s’accompagnera d’un temps instable à quelques heures du réveillon avec des averses se produisant sous forme de neige en montagne et aussi ponctuellement jusqu’en plaine dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Le jour de Noël s’annonce quant à lui plus sec avec des éclaircies dans la plupart des régions. Cet air froid avec un petit risque de neige jusqu’en plaine se maintiendra pour le week-end des 26 et 27 décembre.

La semaine suivante, à cheval sur 2020 et 2021, s’annonce calme mais toujours froide avec un flux orienté au secteur nord. En revanche, l’anticyclone étendant son influence vers la France, le temps sera souvent sec et plutôt ensoleillé. Dans ces conditions, les gelées seront fréquentes au réveil et les maximales resteront inférieures aux normales de saison. Toutefois, la fiabilité pour cette période est assez faible. En effet, une incertitude persiste sur l’évolution du temps après Noël, certains scénarios minoritaires envisageant le retour de la douceur. À confirmer ces prochains jours…