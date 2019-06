Canicule : quand va-t-il faire le plus chaud ?

Mercredi et jeudi - jour estimé de pic des températures-, seule la façade maritime allant du Pas-de-Calais à la Loire-Atlantique et la Corse devraient rester sous la barre des 35°C. Il fera jusqu’à 37-38°C à Paris, Nevers, Bourges, Clermont-Ferrand, Agen, Bergerac... Et jusqu’à 39°C à l’ombre dans les rues de Lyon. Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, il ne fera pas moins de 28°C dans les grandes villes du centre-est. Jeudi comme vendredi, la barre des 40°C pourra alors être franchie ponctuellement en Occitanie, dans l’arrière-pays provençal, en Auvergne-Rhône-Alpes et du Berry à la Bourgogne. Des pointes à 42°C seront possibles dans ces régions même s’il est encore difficile de les localiser précisément. Il fera jusqu’à 39°C à Paris, battant le record pour un mois de juin datant de 1947 !





"Cette canicule devrait perdurer toute la semaine", a prévenu Météo-France.